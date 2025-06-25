Bahçesaray Kaymakamı Asfaltlama ve Kanalizasyon Çalışmalarını Denetledi
Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, ilçedeki asfaltlama ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, yol asfaltlama ve kanalizasyon çalışmalarını denetledi.
Arslanargun, ilçe merkezindeki Mütiullah Bey Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Görevlilerden bilgi alan Arslanargun, VASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen kanalizasyon çalışmalarını da kontrol etti.
Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel