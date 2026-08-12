Bahçesaray'da mera yangını kontrol altına alındı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde merada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde merada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahçesaray kara yolundaki mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 2 bin metrekarelik mera alanı zarar gördü.
Kaynak: AA