Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Bahçelievler'de sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Somali uyruklu Abdırısak Hassan Adan'ın cinayetiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi.

BAHÇELİEVLER'de sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Somali uyruklu Abdırısak Hassan Adan'ın (25) cinayetiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Cinayetin alacak verecek yüzünden işlendiği belirlenirken 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos'ta Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Somali uyruklu Abdırısak Hassan Adan'ın yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Adan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıya karıştığı tespit edilen şüphelilerden Umut K. (20) ve Umut K.Ç. (22), İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Abdülkadir A.K. (32), İ.A. (17) ve R.P. (20) de gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut K., Umut K.Ç. ve Abdülkadir A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
