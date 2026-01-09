Bahçelievler'de bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Bahçelievler'de bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde O.B. (27), 28 Kasım 2025'te kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucunda yaralanmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren çocuk şüpheli M.D. (15) ve azmettirici olduğu iddia edilen şüpheliler A.Ö (51), Ö.B. (41) ve M.E.'yi (51) gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.