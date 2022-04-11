Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

AA - Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
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Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenibosna D-100 kara yolu Bakırköy istikametinde Güven Ergören idaresindeki 34 FS 1996 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

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