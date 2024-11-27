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Bahçelievler'de Otopark Krizi: Zabıta ve Site Sakinleri Arasında Arbede

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Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, bir siteye ait olduğu belirtilen otoparka bariyer koyunca site sakinleriyle gerginlik yaşandı. Olay polisin müdahalesiyle kontrolden çıktı.

(İSTANBUL)- Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, bir site tarafından kullanılan bin 350 araçlık otoparka, bölgenin belediye ait olduğu gerekçesiyle bariyerler koydu. Otoparka alınmayan site sakinleriyle zabıta ekipleri arasında arbede çıktı, gerginlik yaşandı.

Bahçelievler'de bulunan ve bir siteye ait olduğu belirtilen bin 350 araçlık otopark, zabıta ekipleri tarafından bariyer konularak kapatıldı. Site sakinleri araçları ile otoparka giremeyince tansiyon yükseldi. Zabıta ekipleri ile site sakinleri arasında arbede çıktı. Olayların büyümesi polisin araya girmesiyle son buldu.

Site Yöneticisi Halim Şahin, "Zabıta ekipleri sabah saatlerinde geldi. Otopark olan bu Bahçelievler Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi. 2024 yılında belediyeye devredilecek diye bir evrak gösterdiler sadece. Ellerinde ne bir tutanak ne bir mahkeme kararı, ne de başka resmi bir belge var. Suç duyurusu için karakola müracat ettik" dedi.

Bahçelievler Belediyesi otopark hizmetinin kendisine ait olduğunu, site sakinleri ise evler satılırken 'otopark siteye aittir' diye satıldığını savundu. "Hakan Bahadır istifa" sloganları atan site sakinleri, belediyenin otoparkı işletmek, site sakinlerini abone yapıp para almak istediğini iddia etti. Ayrıca Hakan Bahadır'ın yerel seçimlerde site içerisinde seçim çalışması yaptığı ve yeterli oy alamadığı için bunların yaşandığı da ileri sürüldü.

Bahçelievler'de Otopark Krizi: Zabıta ve Site Sakinleri Arasında Arbede
Kaynak: ANKA / Güncel
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