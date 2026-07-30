Haberler

Bahçelievler'de motosiklet sürücüsünü darbeden şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Bahçelievler'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne tokat attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.C.K'yi yakaladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince idari para cezası uygulanan sürücü adli işlemler için polis merkezine götürüldü.???????

Kaynak: AA
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a olay gönderme
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı

Mauroc Icardi'ye bir şok daha!
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı