Bahçelievler'de motosiklet sürücüsünü darbeden şüpheli yakalandı
Bahçelievler'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Bahçelievler'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne tokat attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.C.K'yi yakaladı.
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince idari para cezası uygulanan sürücü adli işlemler için polis merkezine götürüldü.???????
Kaynak: AA