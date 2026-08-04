Şirinevler'de Metrobüs Kazası: Kadın Ağır Yaralandı

BAHÇELİEVLER'de Şirinevler Metrobüs Durağı'nda beklediği sırada henüz bilinmeyen nedenle yola düşen Minanur S.'ye metrobüs çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şoför ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Şirinevler Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen Minanur S., henüz bilinmeyen nedenle yola düştü. Bu sırada Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Minanur S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Metrobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı