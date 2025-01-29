Bahçelievler'de Metrobüs Arızası Yolcuları Bekletiyor
Bahçelievler'de metrobüsün arızalanması sonucu yolcular metrobüs yolunda beklemek zorunda kaldı. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Bahçelievler ile Şirinevler durakları arasında arıza yaptı. Yolcular, görevlilerin gözetiminde metrobüs yoluna indirildi ve arkadan gelen metrobüslere bindirildi.
Bahçelievler'de metrobüsün arızalanması sonucu yolcular metrobüs yolunda beklemek zorunda kaldı.
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Bahçelievler ile Şirinevler durakları arasında arıza yaptı.
Araçta bulunan yolcular görevlilerin gözetiminde metrobüs yoluna indirildi.
Bir süre yolda bekleyen yolcular, aynı hattaki arkadan gelen metrobüslere bindirildi.
Arızalanan metrobüs için teknik ekip sevk edildi.