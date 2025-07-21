Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm İçin Yıkım Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde, depreme karşı daha güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla 69 bağımsız bölümün yıkımına başlandı. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi vererek, yeni konutların inşası için sürecin başladığını duyurdu.

Bahçelievler'de, depreme karşı daha güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla 69 bağımsız bölümün yıkımına başlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 69 bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, burada yaptığı konuşmada, yıkımın gerçekleştirileceği parselde yaklaşık 21 bina, 69 bağımsız bölüm ve 104 mülk sahibinin olduğunu söyledi.

Bahçelievler'in kentsel dönüşümde Türkiye birincisi olduğunu dile getiren Bahadır, "Deprem yıkmayacak. Biz makinelerle gülerek, belki müzikle yıkacağız. Kimseye zarar gelmeden, kimsenin bacağı kesilmeden, rahmetli olmadan bu binaları yıkacağız ve yerine sağlam konutlar yapacağız." dedi.

200 bağımsız bölüm inşa edilecek

Bahadır, yeni proje kapsamında 4 adet 10 katlı bina yapılacağını, toplamda 200 bağımsız bölüm inşa edileceğini bildirdi.

Kentsel dönüşüm sürecinde bugüne kadar 5-6 kez plan notu düzenlemesi yapıldığını, bu kapsamda teknik ekiplerin büyük emek verdiğini belirten Bahadır, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Bahadır, kentsel dönüşüm ofisleriyle halkı bilinçlendirdiklerini, okula, hastaneye, işe giderken vatandaşların bilgilendirilmesi için 5 noktada dönüşüm ofisi açtıklarını söyledi.

Kentsel dönüşümün siyasetten bağımsız bir konu olduğunu vurgulayan Bahadır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Sayın Bakanımız Murat Kurum da söylüyor. Kentsel dönüşüm siyasetin üstündedir. Bu bir can meselesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yıkım için butona basılarak dönüşüm süreci başlatıldı.

Programa, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ile mahalle muhtarları ve mülk sahipleri katıldı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı

Dün çıkan orman yangını komşu ile sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu

Yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.