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Bahçelievler'de kavgada ortalık karıştı: 5 kişi gözaltına alındı, serbest bırakıldı

Bahçelievler'de kavgada ortalık karıştı: 5 kişi gözaltına alındı, serbest bırakıldı
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Şirinevler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumruklu kavgada bir kişi otomobilin üzerinde darbedildi, bir kadın araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Polis ekipleri olaya müdahale etti, bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir kişinin otomobilin üzerinde dövüldüğü, bazı kişilerin tişörtlerinin yırtıldığı kavgayı bir kadın ayırmaya çalıştı. Bıçaklı kavgada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

Kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavga sırasında bazı kişilerin tişörtleri yırtıldı. Kavgada 1 kişi otomobilin üzerinde darbedilirken, bir kadın ise araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Yapılan incelemelerde kavga sırasında bıçak kullanıldığı belirlendi. F.M.E., H.İ.U., B.B., M.T. ve M.Ö.U. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bıçak ele geçirildi. Şikayetçi ve şüpheli olarak haklarında işlem yapılan 5 kişi, emniyetten serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNDE DÖVDÜLER

Diğer yandan kavga çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bir kişinin otomobilin üzerinde dövüldüğü anlar görülüyor. Bir kadının tarafları araya girerek ayırmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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