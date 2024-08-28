Bahçelievler'de evleri su bastı
Özgür EREN / İSTANBUL (DHA ) BAHÇELİEVLER'de Soğanlı mahallesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı.
Özgür EREN / İSTANBUL (DHA ) BAHÇELİEVLER'de Soğanlı mahallesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı. Vatandaşların su basan evlerden yağmur suyunu tahliye çalışmaları sürüyor.
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