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Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da bir evde dans eden kadının videosunu habersiz çekip sosyal medyada yayınlayan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından yargılanacak.

Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu habersiz çekip sosyal medyada yayınlayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DANS EDEN KADINI VİDEOYA ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dans eden kadınla ilgili dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı. Ekipler, şüpheli F.A'nın Bahçelievler'de bir ikamette dans eden kadını, evin dış kısmından videoya aldıktan sonra sosyal medyada yayınladığını tespit etti. F.A. ikametinin bulunduğu Esenyurt'ta sokakta yakaladı.

Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan F.A. sevk edildiği hakimlikçe "özel hayatın gizliliğinin ihlali" ve "kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

Harika bir haber olmus cok sevindim elinize saglik polis gardasim

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