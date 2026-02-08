Haberler

Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı
Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği 5. Geleneksel Hamsi Festivali'nde 5 ton hamsi ikram edildi. Festivalde halk oyunları ve kemençe konseri gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, etkinliğin amacının farklı kültürleri bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Bahçelievler Belediyesince düzenlenen "5. Geleneksel Hamsi Festivali"nde 5 ton hamsi ikram edildi.

İlçede bulunan Hükümet Konağı'nın önündeki festivale çok sayıda kişi katıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile Kaymakam Mehmet Boztepe de katılımcılara hamsi ikram etti.

Toplam 5 ton hamsinin dağıtıldığı etkinlikte halk oyunları gösterisi ve kemençe konseri de gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Bahadır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlara ücretsiz hamsi ikram etmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Amaçlarının farklı kültürleri bir araya getirmek olduğunu, ilçede daha önce de benzer etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Bahadır, "Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz kültürleri, bu ülkenin zenginliğidir. Biz de bu etkinliklerle komşularımızı bir araya getirmek ve mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Festivalin gün boyunca devam edeceğini belirten Bahadır, vatandaşlara istedikleri kadar hamsi ikram edileceğini sözlerine ekledi.

"Maksat balık yemek değil bir araya gelebilmek"

Festivale katılan Yasin Turan, hamsi almak için saatlerdir sırada beklediğini söyledi.

Turan, "Maksat balık yemek değil. Burada önemli olan etkinlik vesilesiyle bir araya gelebilmek. Bu durumdan memnunum." dedi.

Bahçelievler Belediyesince düzenlenen her etkinliğe katıldığını dile getiren Seher Zamra da bu sayede güzel arkadaşlıklar edindiğini anlattı.

Zamra, Belediye Başkanı Bahadır'ı her zaman sahada gördüğünü ifade ederek, "Ben, 5 yıl önce Şişli'den Bahçelievler'e taşındım. Bundan dolayı çok memnunum." dedi.

Enes Altuntaş da kızıyla festivale katıldığını ve çok eğlendiklerini dile getirdi.

Altuntaş, Karadeniz kültürünün festival aracılığıyla tanıtılmasından memnun olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
