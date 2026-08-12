Haberler

Bahçelievler'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Bahçelievler'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarptı.

BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Zincirleme kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AJB 713 plakalı otomobil, 34 YH 627 plakalı otomobil ile 71 AAZ 877 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti

Askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda'da gündüz geceye döndü! Güneş tutulması böyle görüntülendi

Gündüz bir anda geceye döndü! Binlerce kişi gökyüzüne kilitlendi
Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatledir söndürülemedi

Ciğerlerimiz yanıyor! Alevler 8 saattir söndürülemedi
Haluk Levent'in 'Altın dolu' denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

Bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
4 ilde denize girmek yasaklandı

Peş peşe açıklandı! Çok sayıda il ve ilçede yasak kararı
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

Giresun'daki faciada iki kız kardeşten acı haber
Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde! Taraftar isyan etti

Tartışma yaratan kare!

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı