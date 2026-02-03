Bahçelievler'de 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından, kentsel dönüşüm süreçlerinin planlı, bilimsel ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına katkı sağlamak amacıyla 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki zirvede konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini, 100 milyar doların üzerinde maddi zararın olduğunu söyledi.

Çoğu ülkenin bu büyüklükteki bir afetin enkazını bile kaldıramayacağını vurgulayan Gül, "Gaziantep'teyken ilk günden itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bütün personeliyle meseleye sahip çıkması, programlanması, harcanan para kadar, paradan daha kıymetli bir meseleydi. Bize aslında İstanbul'da olası bir depremin zararlarının azaltılabileceğini, ortadan kaldırılabileceğini, 500 bine yakın konutun 3 yıl içerisinde yapılabileceğini göstermiş oldunuz." ifadelerini kullandı.

Gül, vatandaşların "İstanbul'da bu dönüşüm gerçekleşebilir" konusuna inandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"500 bin konut yapacağız' dediğinizde bunun 100 bininin İstanbul'da, 15 bininin kiralık konut olarak yine İstanbul'da yapılacağını açıkladığınızda hiç kimse 'Hayır bu konutlar yapılmaz.' demedi. Burada Bahçelievler örneğinde, alanda yapılabilecek destek, alanın bir anlamda bu dönüşüme hazır hale getirmesiyle birlikte inşallah çok kısa süre içerisinde 5 yılda, 6 yılda mümkünse daha kısa süre içerisinde bu sorunun gündemimizden çıkabileceğine inandık."

"Kentsel dönüşümü tüm yapılar güvenli ve dirençli hale gelinceye kadar sürdürmemiz gerekiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ise kentsel dönüşümü insanı merkeze alan bir yaklaşımla ele almak, güvenliği, kültürü, şehri düşünmek ve konuşmak üzere bir arada olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şeyin klasik imar modellerinin ötesine geçen yeni bir şehircilik paradigması olduğunu belirten Tuncer, "Türkiye'nin şehircilik vizyonu yalnızca mevcut kentlerin iyileştirilmesinden ibaret değildir. Aynı zamanda mekansal dengenin yeniden kurulmasını, nüfusun ülke geneline dengeli dağıtılmasını ve yeni kalkınma akslarının oluşturulmasını öngören bölgesel bir dönüşüm vizyonudur." dedi.

Tuncer, depremin İstanbul için ihmal değil, kaçınılmaz bir gerçek olduğunun altını çizerek, "Asıl mesele bu gerçeğe hangi akılla ve hangi sorumluluk duygusuyla yaklaştığımızdır. İhmalle yapılan her yapı insan hayatını büyük tehdit etmektedir. Bedeli her zaman ağır olur. Ne yazık ki yakın zamanda asrın felaketiyle hep birlikte bu acıyı yaşadık. Milletimizin desteği ve devletimizin gücüyle bu felaketin üstesinden hamdolsun geldik. Ancak bu acıları bir daha yaşamamak için kentsel dönüşümün, tüm yapılar güvenli ve dirençli hale gelinceye kadar kesintisiz bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Depreme dayanıklı yapılar inşa edilirken çevresiyle uyumlu, sokakla ilişki kuran ve insanı merkeze alan şehircilik anlayışının esas alındığını aktaran Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentsel dönüşümün önemli bir boyutu da tarihi alanlarda yürütülen ihya çalışmalarıdır. Geçmişi taklit etmeyen ancak onun kurucu aklını ve ahlaki ölçüsünü bugün de taşıyan bu anlayışı yalnızca İstanbul'da değil ülkemizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Şimdi bakanlığımızın yeni üreteceği konutlar halihazırda şehirlerimize hem fiziksel hem de sosyolojik olarak eklemlenecek stratejik lokasyonlarda ortak akıllarla konuşlandırılacaktır. Hedefimiz, Türkiye'yi hacimsel olarak planlanmış, estetikle donatılmış dirençli ve akıllı şehirler ülkesi haline getirmektir. Bu anlayış 2053 vizyonuna giden yolu inşa edecektir. Bizim hedefimiz taşıyla toprağıyla kültürüyle estetiğiyle güvenliğiyle yaşanabilir dirençli ve sürdürülebilir şehirler kurmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelişen yeni şehircilik yaklaşımı imar merkezli anlayıştan tasarım merkezli ve medeniyet temelli bir şehircilik paradigmasına geçişi hedefleyen bütüncül vizyonu ortaya koymaktadır. AK Parti'nin şehircilik vizyonu ayırt edici yönlerinden biri yalnızca fiziki bir yapılanma değil aynı zamanda onlarca yıldır biriken ve kronikleşen köklü yanılgıları aşma ve Türkiye'nin şehirleşme sürecine yön verecek büyük bir stratejik dönüşümdür."

"Hükümetimizin ve bakanlığımızın çalışmalarını var gücümüzle destekliyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de deprem gerçeğinin Türkiye'nin büyük bir kısmını, İstanbul'un tamamını ilgilendirdiğini belirtti.

İstanbul'da depreme yönelik çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde yürütüldüğünü vurgulayan Özdemir, "Kentsel dönüşüm meselesi özellikle 3 saç ayağında değerlendirmemiz gereken bir mesele. Bunlardan bir tanesi devletin, hükümetin çok önemli desteği ve katkısı. Bir diğeri yerel yönetimlerin sürece katkısı ve desteği. Bir üçüncüsü ise vatandaşımızın sürece katılımı. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman bu sürecin yürümesi önemli ölçüde sekteye uğramakta." dedi.

Özdemir, birçok ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını sekteye uğratmak isteyen meslek odalarına, siyasi parti temsilcilerine şahit olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bakın Hatay depreminde yerle bir olan birçok mahallede yapılmak istenen kentsel dönüşüm çalışmaları bu düşünce ve bu zihniyete sahip insanlar tarafından engellenmişti ve maalesef o binaların altında bunu engelleyenler değil orada yaşayan vatandaşlarımız kalmıştı. Bu yüzden hükümetimizin ve bakanlığımızın çalışmalarını var gücümüzle destekliyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve birçok Cumhuriyet Halk Parti'li belediyenin bu meseleye duyarsız kaldığını, bu meseleyi bir beka meselesi olarak görmediğini ve bu mesele etrafında bir çaba ve gayret sarf etmediklerini görüyoruz. İstanbul'da KİPTAŞ diye bir marka şirket vardı. TOKİ'yle eşdeğer tutulacak düzeyde bir marka algısı olan KİPTAŞ'ın bugün isminin anılmadığını maalesef üzülerek görüyoruz. AK Parti'li ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu konut sayılarının, bir belediyemizin yapmış olduğu konut sayısının altında kalan bir büyükşehir belediyesinin varlığını görmekten çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum."

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahar ise insan odaklı belediyecilik anlayışı yaptıklarını, insanların sağlam evlerde yaşamasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İlçedeki yapı stokunun yüzde 55'inin 2000 yılı öncesine ait olduğunu vurgulayan Bahadır, bu nedenle kentsel dönüşümün zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Bahadır, Kentsel Dönüşümde Bahçelievler Belediyesi Modeli'ni kullandıklarını, ilçenin kentsel dönüşüm sürecinde dijitalleşmeye geçtiklerini, bu durumun dönüşüm sürecini hızlandırdığını kaydetti.

İlçede 2024'ten bu yana toplam 6 bin 237 bağımsız birimde dönüşüm sürecinin başlatıldığını vurgulayan Bahadır, "Diğer ilçelerde 14 bin 16 bağımsız birim yapılmış. Yarısı Bizden uygulamasında İstanbul genelinin yüzde 23'ü Bahçelievler tarafından tek başına karşılanmaktadır." dedi.

Zirveye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti milletvekilleri, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Japon deprem bilimci Yoshinori Moriwaki, akademisyenler, müteahhitler, inşaat firması temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrıca zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.

Farklı oturumlarla devam eden zirvede alanında uzman yerli ve yabancı isimlerin katılımıyla güvenli şehirler, sürdürülebilir yapılar ve insan odaklı dönüşüm modelleri ele alındı.