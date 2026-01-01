Bahçelievler'de yeni yılın ilk gününde 100 çocuk bisikletine kavuştu

Bahçelievler Belediyesinin sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği kampanya kapsamında 100 çocuk bisikletine kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla her ay düzenlediği Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni'nin 37'ncisini gerçekleştirdi.

Soğanlı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, çekilişle belirlenen 100 çocuk bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Program kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır sahnede sembolik olarak üç çocuğa bisikletlerini teslim etti. Çekilişi kazanan diğer talihliler ise tören sonunda bisikletlerini aldı.

Vali Gül programda yaptığı açıklamada, Bahçelievler Belediyesi'nin her ay düzenli olarak dağıttığı 100 bisiklete, önümüzdeki ay 500 bisiklet daha ekleneceğini ve toplam sayının 600'e çıkarılacağını duyurdu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır ise törendeki konuşmasında, bisikletin hem sağlıklı bir yaşam hem de çevre bilinci açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Belediye olarak bisiklet yolları yaptıklarını aktaran Bahadır, "Karbon salınımını azaltmak ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek için bu tür projeleri hayata geçirmek sorumluluğumuz. Amacımız, ilçemizde herkesin sporu hayatının bir parçası haline getirmesi." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediyesi bugüne kadar toplam 3 bin 701 bisikleti çocuklarla buluşturduğunu bildirdi.