MHP lideri Bahçeli'nin "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il" mesajı AK Parti MYK'da ele alındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) da ele alındı. Düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılması ancak il ve ilçe olmak isteyen bölgelerin küstürülmemesi adına süreç planlamasının yerel seçimlerden sonraya bırakılmasının daha uygun olacağı konuşuluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla "100 il, bin ilçe" açıklamasını yapması AK Parti tarafından anlamlı bulundu. O tarihlerde konuya ilişkin bir çalışma gerçekleştiren AK Parti, 'Yerel Yönetimler Yasası'nı ele alırken '100 il, bin ilçe' konusu üzerinde de mesai harcadı.

SEÇİM SONRASINA BIRAKILMIŞTI

Seçim yoğunluğu nedeniyle konuya ilişkin bir olgunlaşma gerçekleşemedi. Süreç, il ve ilçe olmak isteyen şehirlerin beklentilerini boşa çıkarmadan küskünlük oluşturmamak için seçim sonrasına bırakıldı.

AK PARTİ MYK'DA GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) '100 il, bin ilçe' konusu gündeme getirildi ve birtakım çalışmalar yapılarak düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda faaliyet gösterilmesi konuşuldu. Yeni il ve ilçe konusunda kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı azaltılacağı da düşünüldü.

YEREL SEÇİMLER SONRASINA ERTELENEBİLİR

Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmelerde 100 il, bin ilçe hususunu gündeme alması dahilinde Cumhur İttifakı'nın konuyu masaya yatırılabileceği değerlendirmesi yapılan MYK'da, il ve ilçe olmak isteyen bölgelerin küstürülmemesi adına sürecin planlanmasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olabileceği konuşulanlar arasında.