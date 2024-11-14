Bahçede Yaktığı Ateş Müstakil Evine Sıçradı, Ev Sahibi Yaralandı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, bahçesinde ateş yakan İbrahim T., yangının müstakil evine sıçraması sonucu yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, bahçesinde yaktığı ateşin sıçradığı müstakil evin sahibi yaralandı.
Yeşildere köyünde müstakil evi bulunan İbrahim T, bahçesindeki temizlikten sonra biriken yaprakları ve otları yaktı.
Eve sıçrayan yangını söndürmeye çalışan İbrahim T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, Gölhisar Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ellerinde ve yüzünde yanık oluşan ev sahibi İbrahim T. ise Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.