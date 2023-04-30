Bahçede toprağı kazarken "Anadolu Semender"ini görüntüledi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğu, bahçesinde gördüğü hayvanın 'Anadolu semenderi' olarak bilinen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan sarı semender olduğunu anlayınca telefonla görüntüledi.

Bahçede toprağı kazarken "Anadolu Semender"ini görüntüledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğu, bahçesinde gördüğü hayvanın 'Anadolu semenderi' olarak bilinen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan sarı semender olduğunu anlayınca telefonla görüntüledi. Çektiği videoları öğretmeni ve arkadaşlarına gönderen çocuk, 'Çok tatlı' notunu düştü.

İlçeye bağlı Çardak Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Erva Işık, annesi ile birlikte evlerinin önündeki bahçede toprağı kazarken daha önce karşılaşmadığı bir kertenkele çeşidi gördü. İlk başta korkan Işık, hemen internette araştırma yaptı. Işık, siyah derisinin üzerinde sarı benekleri olan kertenkelenin 'Anadolu semenderi' olarak bilinen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma alınan sarı semender olduğunu anladı. Hayvanın videolarını çeken Işık, görüntüleri arkadaşları ve öğretmeni ile de paylaştı.

Oldukça heyecanlanan küçük Erva, "Öğretmenim bakın ne buldum. Bahçede bulduk. Çok nadir bulunuyormuş Türkiye'de. Sarı kertenkele. Kertenkelenin büyüğüymüş. Çok tatlı" sözleri ile sarı semenderi tarif etmeye çalıştı.

Genellikle yağmurlardan sonra ortaya çıkan; böcekler ve solucanlarla beslenen sarı semender, daha sonra bahçede gözden kayboldu.