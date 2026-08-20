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Kütahya'da Ev Bahçesinde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'da Ev Bahçesinde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Kütahya'nın Yeni Bosna Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangın, tek katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla ayakta tedavi edildi.

KÜTAHYA'da bir evin bahçesinde çıkan yangın, tek katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

Yangın saat 23.00 sıralarında Yeni Bosna Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesinde çıktı. Alevler, kısa sürede tek katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, boş olduğu öğrenilen binadaki yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahalenin ardından taburcu edildi. Yangın nedeniyle tek katlı bina kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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