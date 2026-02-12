Haberler

Manisa'da çöken duvarın altında kalan kamyonetin sürücüsü öldü

Manisa'da çöken duvarın altında kalan kamyonetin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bahçe duvarının park halindeki kamyonetin üzerine çökmesi sonucu 78 yaşındaki sürücü Ahmet Yıldırım yaşamını yitirdi. Olay, tilki kuşkusuyla aracında bekleyen Yıldırım'ın üzerine duvarın düşmesi sonucu gerçekleşti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bahçe duvarının park halindeki kamyonetin üzerine çökmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Karakoca Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Yıldırım, kamyonetini evine yakın yol kenarına park etti.

İddiaya göre, evindeki kümese tilki geldiğini düşünen Yıldırım bir süre aracında bekledi. Bu sırada bahçe duvarı park halindeki kamyonetin üzerine çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Duvarın, bölgede etkili olan yağışın ardından zeminin yumuşaması sonucu çökmüş olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı