Manisa'da çöken duvarın altında kalan kamyonetin sürücüsü öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bahçe duvarının park halindeki kamyonetin üzerine çökmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Karakoca Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Yıldırım, kamyonetini evine yakın yol kenarına park etti.

İddiaya göre, evindeki kümese tilki geldiğini düşünen Yıldırım bir süre aracında bekledi. Bu sırada bahçe duvarı park halindeki kamyonetin üzerine çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Duvarın, bölgede etkili olan yağışın ardından zeminin yumuşaması sonucu çökmüş olabileceği belirtildi.