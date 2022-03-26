Baharı bekleyen Karadeniz yaylaları beyaz örtüyle kaplandı

İlkbaharın yaklaşmasıyla doğanın uyanışının beklendiği Karadeniz'de yaylalar ve yüksek bölgelerdeki yerleşim birimleri, son zamanlarda devam eden yağışlarla kar altında kaldı.

Karedeniz yaylaları son yılların en fazla kar yağışını aldı. Geçmiş yıllarda martın son günlerinde kar örtüsü yok denilecek kadar az olan 1500-2 bin rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi aşıyor.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Orman Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) bu bölgelerde yoğun bir şekilde karla mücadele ediyor.

Giresun'un Dereli ilçesi Yavuzkemal beldesindeki 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası da kar kalınlığının fazla olduğu yerler arasında.

Yayladaki bazı ev ve iş yerlerinin pencere ile kapıları kardan kapanmış durumda. Yaylada ilkbaharın hissedilmesiyle karların erimesi ve doğanın canlanması bekleniyor.

"Son yılların en fazla kar yağışı gerçekleşti"

Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, martın sonuna gelinmesine rağmen karla yoğun şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Kış sezonunun bitmek üzere olduğunu ancak kar örtüsünün halen kalkmadığını ifade eden Önal, "Şu anda yerleşim birimlerinde 1,5 metre civarında kar var. Kulakkaya Yaylası'nda 2 metrenin üzerinde kar var. Son yılların en fazla kar yağışı gerçekleşti." dedi.

Önal, yaylaların ve yerleşim birimlerinin yollarını açık tutmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"6 mahallede 70 yerleşim birimimiz var, sürekli yollarımızı açık tutuyoruz. Karadeniz'in en çok karla mücadele yapan belediyelerinden biriyiz. Kulakkaya Yayla'mız da turizmde önemli bir yer, Türkiye'nin Davos'u olma yolunda bir yaylamız. Bazı evlerin girişleri karla kaplanmış durumda." diye konuştu.

Geçmiş yıllarda ilkbaharın hissedilmesiyle vatandaşların köylerde ve yaylalarda tarım yapmaya başladığını anlatan Önal, "Bu zamanlarda genellikle kar olmuyordu, kasım ve ocak ayları arasında kar yağışı oluyordu ama mevsim bu yıl değişik oldu, ilkbaharın başında bu denli kar var." dedi.

Adem Önal, ilkbaharın etkisiyle karın hızlı şekilde erimesini beklediklerine işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra karlar eridiğinde inşallah halkımız kar yağışıyla ertelediği işlerini yapmaya başlayacak. Nisan ve mayıs aylarında köylerden yaylalara çıkışlar olacak, kar çok olsa da halkı mağdur etmeyip yolları açıyoruz. Tabii ki kar dolayısıyla biraz gecikme yaşanabilir ama hayvancılık yapan vatandaşlarımız yaylaya çıkmak zorunda, kar çok da olsa hayat devam edecek."