Milas'ta teknede ölü bulunan Bahar, toprağa verildi

Muğla'nın Milas ilçesinde kiraladıkları teknede hayatını kaybeden Bahar Taş'ın cenazesi, otopsi sonrası Aydın'ın Efeler ilçesine getirildi. Cemevinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Taş, Çeştepe Mezarlığı'na defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesine arkadaşları ile gezmeye gelen ve kiraladıkları teknede yaşamını yitiren Bahar Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'ne getirildi. Taş için cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Taş, törenin ardından Çeştepe Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
