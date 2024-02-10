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Bahar havasının yaşandığı Sarıgöl'de papatyalar açtı

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baharın müjdecisi olan papatyalar açtı. Her yeri kaplayan papatyalar çiftçilerde de endişeli bekleyişi başlattı.

Bahar havasının yaşandığı Sarıgöl'de papatyalar açtı

MANİSA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baharın müjdecisi olan papatyalar açtı. Her yeri kaplayan papatyalar çiftçilerde de endişeli bekleyişi başlattı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde mevsim normallerinde üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ilçede baharın erken gelmesine neden oldu. Papatyaların açtığı ilçede özellikle üreticilerin endişeli bekleyişi başlarken, bahar havasını fırsat bilen çocuklar da uçurtma uçurmaya başladı.

Çiftçiler bahar havasında geçen şubat ayında bağ ve bahçelerinde kışlık işlerini piknik havasında yapmaya başlarken, Emcelli Mahallesinden üretici Arif Özdemir, mevsim geçişlerinin sıkıntısından bahsederek şunları söyledi: "Bugün Şubat'ın 10'u. Zemheri çıkalı bir hafta oldu. Hava sıcak, toprak kuru, yağış yok, bağlar uyumadı. Bunların 55 gün uyuma süreci var. Papatyalar açtı. Bu mevsimler nereye gidiyor. Kar yok, yağmur yok. Bağlar uyanıyor. Tarım müdürlüğü sigorta yaptırmamızı söylüyor ama bu bir çözüm değil. Sigorta sadece para almak için var."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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