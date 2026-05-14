Bahamalar'da erken genel seçimlerde Başbakan Philip Davis'in partisi ikinci kez iktidara geldi

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Bahamalar'da 12 Mayıs'ta düzenlenen erken genel seçimlerde Başbakan Philip Davis, partisinin zaferini ilan etti.

Ulusal basına göre, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere ilişkin ön sonuçlar, PLP'nin 41 sandalyenin 30'dan fazlasını kazanacağını gösteriyor.

İktidar partisinin üst üste ikinci kez galip gelmesi, Bahamalar siyasi tarihinde 1997'den bu yana bir ilk olarak değerlendiriliyor.

Başkent Nassau'da halka hitap eden Davis, elde edilen sonucun yalnızca liderliğini yaptığı İlerici Liberal Partisi (PLP) için değil, tüm ülke adına da bir zafer olduğunu söyledi.

Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı.