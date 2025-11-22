Haberler

Bahadın Yaşlanma Vakfı'ndan Yaşlılara Fizik Tedavi Hizmeti

Bahadın Yaşlanma Vakfı'ndan Yaşlılara Fizik Tedavi Hizmeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Bahadın Yaşlanma Vakfı, yaşlıların sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla fizik tedavi hizmeti sunmaya başladı. Vakıf, Bozok Üniversitesi'nden gönüllü bir fizyoterapist ile yaşlılara çeşitli tedavi imkanları sağlıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesinde faaliyet gösteren Bahadın Yaşlanma Vakfı, yaşlıların sosyal, kültürel ve günlük yaşam ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla fizik tedavi hizmeti sunmaya başladı.

Vakfın Müdürü Ertuğrul Kuru, AA muhabirine, vakıf olarak yaşlıların her zaman yanında olduklarını ve onların hayatını kolaylaştırmak için ellerinden gelen çabayı harcadıklarını söyledi.

Sadece vakıfta yaşayan yaşlılar değil, beldedeki tüm yaşlılara hizmet verdiklerini ifade eden Kuru, "Bu amaçla hazırladığımız proje kapsamında fizik tedavi çalışmalarını başlattık. Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden fizyoterapist Gizem Gül Turan hocamız gönüllü hizmet vererek pazartesi ve cuma günleri beldemize gelip bütün gün fizik tedavi çalışmaları yapıyor. Sadece vakfımızın sakinlerine değil, kasabamızda yaşayan ve vakfımıza gelemeyen yaşlılarımıza da evlerinde hizmet veriyor." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.