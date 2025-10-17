Bağlantı Hatası: Zorbalık Temalı Film 31 Ekim'de Vizyona Giriyor

Ailede, okulda, arkadaş çevresinde ve dijital dünyada farklı biçimlerde süren zorbalık sarmalını beyazperdeye yansıtan "Bağlantı Hatası", 31 Ekim'de beyazperdede olacak.

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçen Usta'nın yönettiği filmde Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk başrolleri paylaştı.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz, Kubilay Tunçer ve Murat Serezli de bulunuyor.

Dram, psikolojik gerilim ve umut temalarını ustalıkla harmanlayan yapım, akran zorbalığına ve toplumsal şiddetin görünmeyen biçimlerine karşı sesini yükseltenleri, 1 milyon liralık para ödülüyle buluşturacak.

Yapım, gençlerin yaşadığı görünmez travmaların yanında yetişkinlerin çoğu zaman farkında olmadan sürdürdüğü baskı kalıplarına da ayna tutuyor.

Filmin vizyona girmesinin ardından başlayacak "BağlantıKur" sosyal farkındalık hareketi, insanları tanık olmaktan çıkarıp kendi hikayesinin sesi olmaya davet ediyor.

İzleyicilerin 31 Ekim ve 1 Aralık'ta yapacağı paylaşımlar sinema, medya ve psikoloji alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.