Haberler

Bağlantı Hatası: Zorbalık Temalı Film 31 Ekim'de Vizyona Giriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökçen Usta'nın yönettiği 'Bağlantı Hatası', ailede, okulda ve dijital dünyada zorbalığı konu alıyor. Onur Tuna ve Belçim Bilgin gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı film, ayrıca 'BağlantıKur' sosyal farkındalık hareketini de başlatacak.

Ailede, okulda, arkadaş çevresinde ve dijital dünyada farklı biçimlerde süren zorbalık sarmalını beyazperdeye yansıtan "Bağlantı Hatası", 31 Ekim'de beyazperdede olacak.

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçen Usta'nın yönettiği filmde Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk başrolleri paylaştı.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz, Kubilay Tunçer ve Murat Serezli de bulunuyor.

Dram, psikolojik gerilim ve umut temalarını ustalıkla harmanlayan yapım, akran zorbalığına ve toplumsal şiddetin görünmeyen biçimlerine karşı sesini yükseltenleri, 1 milyon liralık para ödülüyle buluşturacak.

Yapım, gençlerin yaşadığı görünmez travmaların yanında yetişkinlerin çoğu zaman farkında olmadan sürdürdüğü baskı kalıplarına da ayna tutuyor.

Filmin vizyona girmesinin ardından başlayacak "BağlantıKur" sosyal farkındalık hareketi, insanları tanık olmaktan çıkarıp kendi hikayesinin sesi olmaya davet ediyor.

İzleyicilerin 31 Ekim ve 1 Aralık'ta yapacağı paylaşımlar sinema, medya ve psikoloji alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.