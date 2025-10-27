Bağımsız Türkiye Partisi'nden 'Geleceği Savunmak' Programı Trabzon'da Gerçekleşti

(TRABZON) - Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 'Geleceği Savunmak' adlı programlar serisi Tabzon'da devam etti.

BTP Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda uzman isimler bağımlılıklara karşı bilgilendirme yaptı. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Kurt, "Dünyada 2021 yılında madde bağımlılığından 500 bin kişi hayatını kaybetmiş. Bir de Türkiye'ye bakalım; Bilişim sisteminde 1.7 milyon bağımlı olduğu tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre de 2 milyon bağımlı var. Türkiye dünyada en çok kullanılan altı uyuşturucudan üçünde dünya birincisi" dedi.

Yeşilay Danışma Merkezi Trabzon temsilcisi Duygu Çolak kumara dikkati çekerek, "Pandemiyle birlikte aslında kumar bağımlılığı sürecinde bir pikle karşılaştık. En sık aldığımız başvurulardan biri kumar bağımlılığı alanında. Tüm Türkiye için aslında bunu söyleyebiliriz. Çünkü kumar bağımlılığı şu an güncel bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı emekli uzmanlarından Selma Kara Keleş, "Şimdi siz eğer her gittiğiniz yerde gençlerin karşısına çıktığınızda 'kolay para kazanmak için bahis, kolay para kazanmak için çeteler...' şeklinde konuşuyorsanız bu sakıncalı. Neden? Çünkü beyin kolay kelimesini güzel olarak kabul ediyor. Beyin zaten kolayı istiyor. Beyin cimridir. Beyin enerji harcamak istemez. Beyine enerji harcatan bizim ideallerimizdir, Haydar Baş gibi hocalarımızdır, Atatürk gibi önderlerimizdir. Bunlar bize ideal yükler. Devlet, milli bilinç, bağımsızlık, özgürlük, refah yükler" dedi.

Programın kapanış konuşmasını Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Köker yaptı. Köker, "İnsan uyuşturucuya bir defa bulaştığı anda özellikle metanfetamin, kokain, esrar gibi maddelere ciddi bir bağımlılık yapıyor. Bundan kurtuluş tıbbi tedavilerle çok masraflı, çok külfetli ve genellikle de çok zor. Bu nedenle evlatlarımızı kaybetmemek için bizim bir seferberlik içinde olmamız lazım. Toplum olarak kamuoyu oluşturmamız lazım. Bu bir parti meselesi değil. Bu Türk milletine karşı yapılmış son yılların en büyük operasyonudur. Bu operasyonu millet olarak hepimiz birlikte durdurmamız lazım" diye konuştu.

BTP'nin Trabzon'da gerçekleştirdiği 'Geleceği Savunmak' programı İl Başkanı Nihat Hekimoğlu'nun konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.