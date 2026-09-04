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Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tahliye edildi

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tahliye edildi
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Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ağustos'ta tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, bugün tahliye edildi. Aksu, 5 gündür açlık grevindeydi.

(ANKARA) -"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ağustos'ta tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tahliye edildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanan ve 10 gündür cezaevinde bulunan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile 5 gündür açlık grevinde olan Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tahliye edildi.

GÖZALTINA ALINMALARININ ARDINDAN 26 AĞUSTOS'TA TUTUKLANMIŞLARDI

Soruşturma kapsamında Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır Soma'daki sendika genel merkezinde gözaltına alınırken, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürülen maden işçileri eyleminde gözaltına alınmıştı. Hakimlikçe yapılan inceleme sonucunda Çakır ve Aksu'nun tutuklanmasına karar verilmişti.

Kaynak: ANKA
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