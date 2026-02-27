Haberler

Eylemlerinin 8. Gününde Bağımsız Maden İş Sendikası Yöneticileri Gözaltına Alındı

İzmir'in Kınık ilçesinde devam eden eylemler sırasında, Bağımsız Maden İş Sendikası'nın Genel Başkanı ve diğer yöneticileri jandarma tarafından gözaltına alındı. Sendika, gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

(ANKARA) -Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır, uzman Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ve Öncü Çetin gözaltına alındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan Polyak Madencilik önünde 8 gündür eylemler devam ederken yöneticilerin gözaltına alındığını duyuran Bağımsız Maden İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sendika yönetimimiz jandarma tarafından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Direnişimizin 8. gününde maden sendikamızın Genel Başkanı Gökay Çakır, uzmanımız Başaran Aksu, genel merkez yöneticimiz Volkan Çetin ve Öncü Çetin savcılık talimatıyla gözaltına alındı."

Kaynak: ANKA
