Maden-İş Sendikası'ndan 600 Milletvekiline Çağrı: 'Türkiye İşçi Sınıfının Eylemi'

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Pazartesi günü, Türkiye'deki 600 milletvekilinin, Türkiye'deki bütün sendikaların sesimize ses olmalarını istiyoruz. Çünkü bir sendika yöneticisi ya da işçiler hakkını arıyor diye her gün gözaltına alınamaz. Bizim eylemimiz bu saatten sonra buradaki 150 işçinin eylemi değil, Türkiye işçi sınıfının eylemidir" dedi. Gözaltına alınan Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madeninde ve Doruk Madencilik'de çalışan işçilerin haklarını alma talebiyle başlattığı eylem altıncı gününde devam ediyor.

Madenciler, 24 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattıkları oturma eylemini üstleri çıplak şekilde 5 saat sürdürdü. İşçiler, baretlerini yere vurarak, "Bakanlık halka hesap verecek", "Holdinglere el pençe, madenciye işkence", "Alparslan Bayraktar peşimizi bırak" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BU HUKUK DEĞİL"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız sürekli gözaltında kaldığı için biraz yoruldular. Bunun için eylemimiz rutin şekilde devam ediyor. Ama pazartesi günü, Türkiye'deki 600 milletvekilinin, Türkiye'deki bütün sendikaların sesimize ses olmalarını istiyoruz. Çünkü bir sendika yöneticisi ya da işçiler hakkını arıyor diye her gün gözaltına alınamaz. Bu yasal değil, hukuk değil, adalet değil. İşçi sınıfını, sendikaları korkutmaktır bu. Sürekli insanlar gözaltına alınamaz. Alınacaksa insanlar gözaltına bir kere de patronu gözaltına alın, bir de onu görsün işçi sınıfı. Ama hiçbir zaman patronlar gözaltına alınmıyor. Başaran Aksu 2 saat sonra serbest kalacak. Şu anda savcılık, imza şartıyla hakime sevk etmiş. Bizim eylemimiz bu saatten sonra buradaki 150 işçinin eylemi değil, Türkiye işçi sınıfının eylemidir."

İşçiler, bakanlık önünden ayrılarak konakladıklar misafirhaneye döndü.

Kaynak: ANKA