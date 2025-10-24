Haberler

Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay'ın Önemi Vurgulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Muş'ta üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek bağımlılıkların artışına dikkat çekti. Dinç, Yeşilay'ın uzun yıllardır süregelen mücadelelerine ve gönüllü sayısına vurgu yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Muş'ta "Bağımsız Gelecek Söyleşisi" programı kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Dinç, Yeşilay Muş Şubesi'nde düzenlenen programda, Yeşilay'ın 140 bin gönüllüsünün olduğunu söyledi.

İnsanlar için büyük acının ve zararın bağımlılık olduğunu belirten Dinç, "Bazı insanlar futbolla ve müzikle meşgul oluyor, bazı insanlar da zararlı şeylerle meşgul olur ama Yeşilay ile meşgul olmak en anlamlı, en güzel iştir. Çünkü bir insana yapabileceğiniz en büyük iyiliği yapıyorsunuz. Özellikle bu dönemde bağımlılıklar bütün dünyada arttı." dedi.

Bağımlılıkla mücadelede Türkiye'nin iyi konumda olduğunu ifade eden Dinç, "Bugün çok çalışmazsak maalesef biz de treni kaçırmış ülkelerin konumuna düşebiliriz. Elimizden geleni yapalım. Bu noktada çok büyük şanslarımız, imkanlarımız var. Bu imkanlarımızın birincisi Yeşilay çatısı." diye konuştu.

Yeşilay'ın 105 yıldan beri hem ülkede hem dünyada çalışmalar yapan çok güvenilir, sağlam, köklü geçmişi, kültürü ve tecrübesi olan büyük bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Dinç, bu anlamda güzel bir aile olduklarını söyledi.

Yeşilay çatısı altında olmanın güç verdiğini belirten Dinç, şöyle devam etti:

"Yeşilay olarak sokakta, üniversitede, okulda faaliyet yapmak istediğinizde kimse size 'bunu yapma' demez. Herkes bu işin ne kadar kritik olduğunun farkında. Herkes size destek olmak anlamında elinden geleni yapar. Bu nedenle devletin de bu anlamda bağımlılıkla mücadele konusunda bize destek oluyor olması büyük bir avantaj. Türkiye Bağımlılık Müdahale Eğitim Programı'mız var. Her yıl anaokulundan üniversiteye kadar 10 milyon öğrenciye eğitim veriyoruz. Okulda bağımlılığa müdahale programımız var. Erken yaşta bağımlılığa karşı durabilecek gücü, cesareti, beceriyi kazanmalarını amaçlıyoruz. 178 üniversitede Genç Yeşilaylarımız akran eğitimleri düzenliyor."

Muş Şubesi gönüllülerinin bu yıl 120'nin üzerinde faaliyet yaptığını dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"120 faaliyetle insanımızın karşısına çıkmak, bağımsız kültürü oluşturmak, mesajımızı vermek, farkındalık geliştirmek noktasında her türlü imkanı kullanmışlar. Gece gündüz çalışmışlar. Bunlar hep gönüllü yapılan işler. Ellerine, emeklerine sağlık. Büyük bir yangın var. Bu yangını söndürmek için gece gündüz elimizden gelen bütün gücü kullanmak zorundayız. Yangın varken başka işte uğraşılmaz. 'Başka bir işim var yangına sonra bakarım' denmez. Önce yangın söndürülür sonra başka bir iş yapılır. Şu an bir yangın var, ülkemize sıçramasın diye elimizden gelen her türlü mücadeleyi vermek zorundayız. Bir insan kurtarıyorsun. Bir insanı kurtarmak bu dünyaya yapabileceğimiz en büyük iyilik. Bir insanı bağımlılıklardan kurtarmak, ona, ailesine, mahallesine, toplumuna yapabileceğimiz en büyük iyilik. Siz bunu yapıyorsunuz. O yüzden yaptığımız iş esasında insanı, insanlığı kurtarmaktır. Biz bu işi vatanı korumak, kurtarmak kadar aziz, mukaddes biliyoruz."

Dinç, programın ardından gittiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde uzmanlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Casusluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 TV'ye kayyum atandı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

El Clasico öncesi ülkeyi karıştırdı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu

Sır perdesi 34 yıl sonra kalktı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.