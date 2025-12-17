Haberler

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de "Bağımsızlık Seferberliği Konferansı"nda konuştu Açıklaması

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de 'Bağımsızlık Seferberliği Konferansı'nda konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri'de düzenlenen konferansta bağımlılıkla mücadelenin toplumsal bir konu olduğunu ve bu meseleyle mücadelenin bir 'bağımsızlık seferberliği' olduğunu vurguladı. Dinç, bağımlılığın önlenebilir bir hastalık olduğunu ve bu konuda herkesin sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Yeşilayın kuruluşunda temel mesaj şu, sadece bağımlılık dediğimizde bir çocuğu kurtarmıyorsunuz, vatan toprağını, milleti, memleketi, insanımızı, insanlığı kurtarmış oluyorsunuz." ifadesini kullandı.

Dinç, Kayseri'de Kadir Has Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bağımsızlık Seferberliği" konulu konferansta konuştu.

Bağımlılığın mücadele edilmesi gereken önemli bir konu olduğunu belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Bağımlılık meselesi bir kardeşimizin kaybolması değil, esasında toplumumuzun kaybolması demek. Bir ailenin yitimi değil, hep beraber kaybetmemiz demek. O yüzden bağımlılık meselesi bizim için bağımsızlık meselesidir. Seferberlik dediğimizde de bir kişinin, bir kurumun, Yeşilayın, devletimizin sadece kaldıracağı bir yükten bahsetmiyoruz. Hep beraber taşıyacağımız, hep beraber kaldıracağımız, hep beraber inanarak geleceğe yürüyeceğimiz bir mücadeleden bahsediyoruz ama olacak inşallah. Hep beraber tohumları ekiyoruz, meyvelerini de toplayacağız."

Dinç, bağımsızlık seferberliğinden milyonlarca insanın faydalanacağını temenni ettiklerini dile getirdi.

Bağımlılığın "kitle imha silahı" olduğunu vurgulayan Dinç, "Önlenebilir hastalıkların, önlenebilir ölümlerin başında bağımlılık geliyor. Yani o insanı kaybetmeyebiliriz. Önlenebilir bir şey bu ama binlerce insanımızı kaybediyoruz. Sadece sigaradan her yıl 120 bin insanımızı kaybediyoruz. Akıl alır bir rakam değil. Dolayısıyla bağımlılıklar, önlenebilir ölümlerin başında gelirken, önlemekle alakalı üzerimizde büyük bir sorumluluğumuz var." dedi.

Yeşilayın kuruluş amacına da değinen Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilayın kuruluşunda temel mesaj şu, sadece bağımlılık dediğimizde bir çocuğu kurtarmıyorsunuz, vatan toprağını, milleti, memleketi, insanımızı, insanlığı kurtarmış oluyorsunuz. Yeşilay olarak biz sadece uyuşturucuyla, alkolle, sigarayla mücadele etmiyoruz, kumarla, dijital bağımlılıklarla da mücadele ediyoruz çünkü oradan da büyük kayıplar veriyoruz. Bu noktada her birimizin bu dönemde kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz, mahallemiz, şehrimiz, insanımız, insanlık için yapabileceği en önemli, en kıymetli, en güzel iş, bağımlılıkla mücadele etmek."

Vali Gökmen Çiçek ise bağımlılıkla mücadelenin öneminin altını çizerek, bunun için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi de kentte bağımlılıkla mücadele çalışmalarını işbirliğiyle yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title