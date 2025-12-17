Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de 'Bağımsızlık Seferberliği Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Yeşilayın kuruluşunda temel mesaj şu, sadece bağımlılık dediğimizde bir çocuğu kurtarmıyorsunuz, vatan toprağını, milleti, memleketi, insanımızı, insanlığı kurtarmış oluyorsunuz." ifadesini kullandı.

Dinç, Kayseri'de Kadir Has Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bağımsızlık Seferberliği" konulu konferansta konuştu.

Bağımlılığın mücadele edilmesi gereken önemli bir konu olduğunu belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Bağımlılık meselesi bir kardeşimizin kaybolması değil, esasında toplumumuzun kaybolması demek. Bir ailenin yitimi değil, hep beraber kaybetmemiz demek. O yüzden bağımlılık meselesi bizim için bağımsızlık meselesidir. Seferberlik dediğimizde de bir kişinin, bir kurumun, Yeşilayın, devletimizin sadece kaldıracağı bir yükten bahsetmiyoruz. Hep beraber taşıyacağımız, hep beraber kaldıracağımız, hep beraber inanarak geleceğe yürüyeceğimiz bir mücadeleden bahsediyoruz ama olacak inşallah. Hep beraber tohumları ekiyoruz, meyvelerini de toplayacağız."

Dinç, bağımsızlık seferberliğinden milyonlarca insanın faydalanacağını temenni ettiklerini dile getirdi.

Bağımlılığın "kitle imha silahı" olduğunu vurgulayan Dinç, "Önlenebilir hastalıkların, önlenebilir ölümlerin başında bağımlılık geliyor. Yani o insanı kaybetmeyebiliriz. Önlenebilir bir şey bu ama binlerce insanımızı kaybediyoruz. Sadece sigaradan her yıl 120 bin insanımızı kaybediyoruz. Akıl alır bir rakam değil. Dolayısıyla bağımlılıklar, önlenebilir ölümlerin başında gelirken, önlemekle alakalı üzerimizde büyük bir sorumluluğumuz var." dedi.

Yeşilayın kuruluş amacına da değinen Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilayın kuruluşunda temel mesaj şu, sadece bağımlılık dediğimizde bir çocuğu kurtarmıyorsunuz, vatan toprağını, milleti, memleketi, insanımızı, insanlığı kurtarmış oluyorsunuz. Yeşilay olarak biz sadece uyuşturucuyla, alkolle, sigarayla mücadele etmiyoruz, kumarla, dijital bağımlılıklarla da mücadele ediyoruz çünkü oradan da büyük kayıplar veriyoruz. Bu noktada her birimizin bu dönemde kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz, mahallemiz, şehrimiz, insanımız, insanlık için yapabileceği en önemli, en kıymetli, en güzel iş, bağımlılıkla mücadele etmek."

Vali Gökmen Çiçek ise bağımlılıkla mücadelenin öneminin altını çizerek, bunun için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi de kentte bağımlılıkla mücadele çalışmalarını işbirliğiyle yürüttüklerini dile getirdi.