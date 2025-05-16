Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü Tartışıldı

Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü Tartışıldı
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Yeşilay Samsun Şubesi tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadelede Basının Etkisi' konulu söyleşide, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, medyanın bağımlılıkla mücadeledeki önemi hakkında bilgi verdi ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Yeşilay Samsun Şubesince "Bağımlılıklarla Mücadelede Basının Etkisi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Atakum Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, bağımlılıkla mücadelede basının rolü hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Medyanın bağımlılıkla mücadeledeki önemine değinen Demir, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Program, Yeşilay Samsun Şubesi Başkanı Emre Güneş'in Demir'e hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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