Haberler

Ankara'da bağımlılıkla mücadele paneli düzenlendi

Ankara'da bağımlılıkla mücadele paneli düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen panelde tütün, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konuları ele alındı. Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, bu mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde (AYBÜ) bağımlılıkla mücadele paneli gerçekleştirildi.

AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı konuları anlatıldı.

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel bir mesele olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Panelde farklı alanlardan uzmanlar, bağımlılıkla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Çan Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı

Belediye başkanının evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde

Dev derbi öncesi taraftarı havalara uçuracak iki müjde