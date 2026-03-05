Ankara'da bağımlılıkla mücadele paneli düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde (AYBÜ) bağımlılıkla mücadele paneli gerçekleştirildi.

AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı konuları anlatıldı.

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel bir mesele olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Panelde farklı alanlardan uzmanlar, bağımlılıkla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.