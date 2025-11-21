Bağımlılıkla Mücadele İçin Toplantı Yapıldı

Manavgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selim Efendioğlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu, Yeşilay Manavgat Temsilcisi Aslı Öz Kenar ile çeşitli kurumlardan ilgililer katıldı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin artırılması, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin genişletilmesi konusunda karar alındı.

Toplantıda ayrıca hükümlülere yönelik verilen bağımlılık seminerlerinin artırılması, YEDAM hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılması, kolluk birimleriyle ortak çalışmaların güçlendirilmesi ve çocuk hükümlüler için sosyal destek programlarının geliştirilmesi gibi konulara değinildi.