Bağımlılıkla Mücadele Eden Devlet Memuru: Yusuf Yazılı'nın Hikayesi

Nevşehir'de sigara bağımlılığından kurtulan devlet memuru Yusuf Yazılı, kentte Yeşilay Şubesi yönetiminde görev alarak başkalarının da bağımlılıklarından kurtulabilmesi için mücadele veriyor.

Defterdarlıkta çalışan 55 yaşındaki Yazılı, 10 yıl boyunca günde bir paketten fazla kullandığı sigarayı ailesinin telkini ve daha sağlıklı hayat sürebilmek amacıyla bıraktı.

Yeşilay Nevşehir Şubesinin yönetimine 4 yıl önce giren Yazılı, insanların sigara başta olmak üzere çeşitli bağımlılıklardan kurtulabilmeleri için çalışma yürütüyor.

Şubeye başvuran bağımlı bireylerle yakından ilgilenen Yazılı, sigara, alkol, uyuşturucu ve dijital bağımlılık konularında bilgiler veriyor.

Yazılı, AA muhabirine, uzun yıllar içtiği sigaranın günlük yaşamında olumsuzluklara neden olduğunu, bağımlılıktan kurtulmak için çaba harcadığını belirtti.

Sigarayı kullandığı dönemlerde hayat kalitesinin azaldığını da fark ettiğini anlatan Yazılı, şöyle konuştu:

"Sigara içerken ilk zamanlar çok farkına varmıyorsunuz fakat yavaş yavaş sağlığınız bozulmaya başlıyor. Nefes almakta zorluk çekiyorsunuz, yürürken çabuk yoruluyorsunuz, ağzınızın tadı bozuluyor. Adeta hayatın tadı kaçıyor. 10 santimetrelik bir çubuğa bağımlı hale geliyorsunuz. O sizi esir alıyor ne zaman isterse sizi istediği yere götürüyor. Gecenin bir vakti uyandırıyor sigara bittiyse şehrin en ücra yerine götürüp aldırıyor. Keyif veriyor gibi görünüyor ama aslında bize eziyet ediyor. Küçük kızım 'baba sigara içmesen olur mu?' dedi. Doğru, neden içiyorum bunu dedim. Bu başlangıç oldu."

Tedavi gören hastaların durumlarını görmek motivasyon kaynağı oldu

Yazılı, geçmişte her yerde rahatça içebildiği tütünün kamusal alanlarda ve kapalı ortamlarda yasaklanmasının bağımlılıktan kurtulma sürecine destek sunduğunu söyledi.

KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gören babasına hastanede refakat ederken sigaranın zararlarını daha açık gördüğünü ve bu maddeden kurtulabilmek için iradesini ortaya koyduğunu dile getiren Yazılı, "Babam KOAH hastasıydı. Sigaranın ömrü nasıl kısalttığını gördüm. Babamın yattığı polikliniklerde sigaraya bağlı akciğer ve kanser hastalarını gördüm. Bu hastalar yaşıyor gibi görünüyordu ama yaşamıyorlardı aslında. Damarları sürekli kan ve serum almaktan dolayı mosmor olurdu. Onların çektikleri çileleri görmem beni bir daha sigaraya yönlendirmedi. Bu bana motivasyon oldu." dedi.

Sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes ve koku alabildiğini, sağlığında hızla iyileşmeler olduğunu anlatan Yazılı, bağımlılıkları bulunan diğer insanların da daha iyi bir hayat sürebilmelerine yardımcı olabilmek için Yeşilay saflarına katıldığını belirtti.

"İnsanlara tavsiyede bulunup sigaranın kötülüklerini anlatıyorum"

Yeşilay'ın çalışmalarına katılarak topluma fayda sunmayı amaçladığını ve bugüne kadar bine yakın kişiyle yüz yüze görüştüğünü, bunlardan bazılarının bağımlılıktan kurtulduğunu anlatan Yazılı, "İnsanlara tavsiyede bulunup sigaranın kötülüklerini anlatıyorum. Şayet kendi başlarına bırakamıyorlarsa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden destek alabileceklerini ve bağımlılıktan kurtulma yöntemlerini söylüyorum. Bu konuda başarılı olduğuma inanıyorum. Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay bu konuda yoğun çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.