Bağımlılık Farkındalık Semineri Gerçekleştirildi

Yeşilay Sakarya Şubesi ve Karasu İlçe Kaymakamlığı tarafından "Bağımlılık Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde aktif çalıştıklarını söyledi.

Genç, "Bağımlılık ve mücadele konusunda 'beni ilgilendirmez' deme lüksümüz yok çünkü her birimizin ya kendisi, aile bireylerimizden biri, komşumuz ya da tanımadığımız sokakta karşımıza çıkması muhtemelen olan herhangi bir bağımlı biriyle muhatap olma riskimiz çok yüksek." dedi.

Prof. Dr. Genç, ülkede 19 milyondan fazla bireyin sigara kullandığını, erkekler de bu oranında yüzde 60, kadınlarda ise yüzde 45 civarında olduğu bilgisini paylaştı.

Seminerde, Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Yeşilay Danışmanlık Merkezi sosyal hizmet uzmanı ve yaşam koçu ile Adsız Alkolikler Ayık Yaşam Derneği Temsilcisi Hüseyin Tamer Erkan ve Filiz Erbektaş da birer konuşma yaptı.