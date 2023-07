BAGFAŞ, deşarja devam ederek denizde kirliliğe sebep oldu

Marmara Denizi'nde kirlilik sürerken, denize deşarja devam eden BAGFAŞ yine gündemde

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. denize sıvı deşarjı yaparken havadan görüntülendi. Denize bırakılan sıvının hala ne olduğu bilinmezken, sahilde balık ölümlerinin yaşandığı ve bu ölümlerin devam ettiği iddia ediliyor.

Bandırma halkı çevre kirliliğine neden olan deniz kirliliğinden ve hava kirliliğinden artık bıkmış durumda. Denize akıtılan bu atıkların zararlı olup olmadığının, havaya salınan sarı ve siyah dumanların incelenmesini Bandırma halkı yetkililerden talep etmekte.

Bandırma ilçesi ve çevresinde iddialara göre kanser hastalığı sürekli artış gösteriyor. Bu bölgedeki yoğun sanayileşme devam etmekle beraber, geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj krizinin aktörlerinden birisi olduğu iddia edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca faaliyetleri durdurulan Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş, iddiaya göre gerekli yükümlülükleri yerine getirerek tekrar faaliyetlerine devam ediyor. Marmara Denizi'ni kirletip kirletmediği sorusu yine gündeme gelirken, İHA muhabirlerince havadan ve yerden görüntülenen fabrikanın bacalarından sarı ve siyah dumanların çıktığı görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde ise sahilde balık ölümlerinin yaşandığı ve bu ölümlerin devam ettiği iddia ediliyor. Denizin üstünde atık bir tabakanın ve sahilin içler acısı olduğu da gözlerden kaçmadı.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Bugün yine Bandırma körfezimizde olumsuz görüntülere hepimiz şahit olduk. Kapıdağ'ın zirvelerinden bile denizimizin nasıl bir renk aldığını hep birlikte gördük. Körfezimizde bulunan gübre fabrikası daha önce yetkililere sözlü, yazılı ve basın yoluyla defalarca yaptığımız uyarılara defalarca yaptığımız dikkat çekmelerine rağmen hala çalışmalarına son sürat devam etmekte sadece denizimiz değil havamızda ne yazık ki bu olumsuzluklardan etkilenmekte. 1 hafta önce gerçekleştirdiğimiz bilim adamı ile yaptığımız çalışmalarda körfezimizin bu ilgili olan kısımlarında tek bir canlı bile kalmadığını özellikle pinaların bu bölgede yaşamadığını daha karşısında Tatlısu köyünde bile bu pinaların varlığını devam ettirirken bu gübre fabrikasının olduğu kısma geldikten sonra bunun bile yaşam alanı bulamadığını hep birlikte dile getirdik ve bir kez daha kamuoyu ile paylaştık. Artık hem Bandırma halkı hem körfezimizde bulunan tüm yaşayanlar bu durumdan yeterince rahatsızlar bizler Bandırmalılar olarak, Bandırma Kent Konseyi olarak yetkililerin bir an önce bu konu üzerinde gerekli önlemleri almasını gerekli denetimleri yapmasını ve bir an önce yetkililerin harekete geçmesini talep ediyoruz. Bir günümüz bile artık kaybolmamalı. Denize giremiyoruz bu bölgede deniz canlılarımız yaşamıyor artık yeter diyoruz bir an önce yetkilileri harekete geçmeye ve göreve davet ediyoruz" şeklinde konuştu.