Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ev sahipliğindeki törene, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisini Temsilen Hüseyin Hançer ile kursiyerler ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Hançer, törende yaptığı konuşmada, başarılı bir kurs dönemi geçiren tüm kursiyerleri tebrik etti.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin müteakip dönemlerde de başarılı çalışmalara ve Türk diline verilen hizmete devam edeceğini temenni eden Hançer, bunun Irak ve Türkiye arasında bir köprü vazifesi gördüğüne inandığını ifade etti.

Türk dilinin dünyada 200 milyondan fazla kişinin konuştuğu bir dil olduğunu hatırlatan Hançer, Türkçenin Balkan'dan Çin'e kadar uzanan bir coğrafyada kültürleri birbirine bağlayan bir dil olduğunu söyledi.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin de bu, enstitü olarak yabancılara Türkçe eğitimi verme programı kapsamında bu dil kursunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkçeyi sadece bir dil olarak görmediklerini aktaran Özbilgin, Türkçenin tarihte olduğu gibi kültürlerarası bir iletişimi sağlama köprüsü görevi olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin sadece Türkçe değil Türk kültürü, mutfağı ve tarihini de öğrendiklerini anlatan Özbilgin, burada bunu icra etmek ve kursiyerlere faydalı olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün ismini tarihi ve mutasavvıf bir şahsiyetten aldığını hatırlatan Özbilgin, bu yola çıkarken Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz." sözlerini kendilerine rehber kıldıklarını ifade etti.