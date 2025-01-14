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Bağdat'ta Türkçe Dil Kursu Sertifika Töreni Yapıldı

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Irak'ın Bağdat kentindeki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Türkçe dil kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Törene katılan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkçe öğrenmenin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini vurguladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ev sahipliğindeki törene, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile kursiyerler ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Büyükelçi İnan, törende yaptığı konuşmada, "Dünyanın her yerinde Türkçemizin öğretilmesine öncülük ederek, ülkemize dostluk bağıyla bağlı insanlar kazanmamızı sağlayan Yunus Emre Enstitüsü, bir dil eğitimi kurumunun çok ötesinde, kültürümüzü ve değerlerimizi dünyaya tanıtmada büyük rol oynuyor." dedi.

Türkçe öğrenen kursiyerlerin iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağları güçlendirdiğini ifade eden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler (kursiyerler) Türkçe öğrenerek, yalnızca bir yabancı dil kazanmış olmuyorsunuz; yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunuz bir ülke olan Türkiye'nin sınır aşırı dostları oluyor, bizlerin fahri elçileri konumuna yükseliyorsunuz."

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin de merkezin dil eğitimi ve kültürel etkinliklerle iki ülke halkları arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Türkçe öğrenen kursiyerlerimiz sadece bir dil değil, aynı zamanda bir kültürü de öğreniyorlar. Bu başarılarıyla bizleri gururlandırıyorlar." dedi.

Törende, başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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