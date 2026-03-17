Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Bağdat'ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu "Yeşil Bölge"nin yakınında yükselen patlama sesleri, başkentin diğer bazı semtlerinden de duyuldu.

Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğinin hava savunma sistemi saldırılara karşı devreye girdi.

ABD Büyükelçiliğinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.

Irak makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.