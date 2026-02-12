Haberler

Irak'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Osmanlı mutfağının geleneksel tatlısı sütlaç tanıtıldı

Güncelleme:
Irak'ın Bağdat şehrindeki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Osmanlı mutfağının geleneksel tatlarından sütlaç tanıtıldı. Öğrencilere sütlacın tarihi ve yapım aşamaları hakkında bilgi verildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gastronomi etkinlikleri kapsamında, Osmanlı mutfağının geleneksel lezzetlerinden sütlaç tanıtımı yapıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen atölyede, merkezde eğitim gören öğrencilere sütlacın tarihçesi ve hazırlanışı hakkında bilgi verildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin, düzenledikleri yemek atölyesinde öğrencilere sütlacın tarihi ve yapımı hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Türk kültürü ve mutfağını tanıtmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini aktaran Özbilgin, Bağdat'taki programın ardından da farklı Türk yemek ve tatlılarını tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi öğrencisi Şems Cemal, etkinlik kapsamında düzenlenen sütlaç yapımı atölyesine katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cemal, bu tür etkinliklerin Türk mutfağı ile yemek ve tatlı kültürünü yakından tanımalarına katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
