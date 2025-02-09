Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki

Erdoğan, Trump'a demediğini bırakmadı: Dikkate değer bir yanı yok
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde şiddetli deprem! Bu sefer Türkiye'den de hissedildi
Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
Yanıt gecikmedi: Murat Sancak, canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı

Murat Sancak, canlı yayında verdi veriştirdi

Bağdat'ta Irak Mezunları Buluşması Gerçekleştirildi

Bağdat'ta Irak Mezunları Buluşması Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen Irak mezunları buluşmasında, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye Bursları'nın önemine ve Türkiye-Irak ilişkilerine vurgu yaptı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Irak mezunları buluşması gerçekleştirildi.

Bağdat Büyükelçiliğinde düzenlenen YTB Irak mezunları buluşmasına, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, YTB yetkilileri ve Türkiye mezunu Iraklılar katıldı.

Büyükelçi İnan, burada yaptığı konuşmada, dünya genelindeki başarılı öğrencilere yüksek standartlarla eğitim alma imkanı sağlayan Türkiye Bursları'nın kardeş ve akraba topluluklarla Türkiye arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ve YTB'nin kuruluşundan bu yana sürdürdüğü başarılı çalışmaların da takdire şayan olduğunu belirtti.

İnan, "Değerli mezunlar, bizler sizleri yalnızca Türkiye'den burs kazanmış ve mezun olmuş birer fert olarak değil, aynı zamanda ülkemizin, Türkiye'nin Irak'taki en önemli temsilcileri olarak görüyoruz. Aldığınız eğitimin dostumuz, kardeşimiz ve komşumuz Irak'ın refah, esenlik ve kalkınmasına en iyi şekilde katkı sunmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

İnan, Türkiye ve Irak ilişkilerine ilişkin şunları söyledi:

"Irak ile köklü bir tarihe dayanan güçlü, toplumsal ve kültürel bağlarla örülmüş kardeşlik ilişkilerimizi her alanda ileriye taşımak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm kurumları olarak aktif bir çaba, gayret sarf ediyoruz.

Bu bağlamda sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz sene nisan ayında ırakı ziyaretleri ve imzaladığımız çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptıyla ilişkilerimizde stratejik zemini tahkim ettiğimizi ve ortak vizyonumuzu ortaya koyduğumuzu özellikle ifade etmek isterim."

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
img

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
img

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
img

Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı
Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı!
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.