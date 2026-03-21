Irak'taki İstihbarat Teşkilatı binasının İHA ile hedef alındığı açıklandı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binasının insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, konuya dair açıklama yaptı.

Maan, "Bağdat'ın Mansur bölgesindeki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası İHA ile hedef alındı." diyerek, olayla ilgili detayları daha sonra kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

Fas Büyükelçiliği, İstihbarat Teşkilatı binasının yakınında bulunuyor.