Irak'taki İstihbarat Teşkilatı binasının İHA ile hedef alındığı açıklandı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası, insansız hava aracıyla hedef alındı. Olay hakkında açıklama yapan Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, detayların daha sonra kamuoyuna açıklanacağını belirtti.
Maan, "Bağdat'ın Mansur bölgesindeki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası İHA ile hedef alındı." diyerek, olayla ilgili detayları daha sonra kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.
Fas Büyükelçiliği, İstihbarat Teşkilatı binasının yakınında bulunuyor.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp