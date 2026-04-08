Bağdat'ta bir İHA'nın eve düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta bir insansız hava aracının bir eve düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili detaylar ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verildi.

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta bir insansız hava aracının (İHA) eve düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın farklı bölgelerindeki bazı evlere İHA'ların düştüğü belirtilerek, bir İHA'nın Amiriya bölgesindeki bir eve düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Bağdat'ın Taci, Seba el-Bur bölgesinde de bir güvenlik noktasının yakınında, Haşdi Şabi'ye ait bir kampa yönelik hava saldırısı sırasında 1 yüzbaşı rütbesindeki subay ile 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

İmam el-Muntazar Hüseyniyesi yakınlarına düşen patlamamış bir mühimmatın imhası için ekiplerin bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Bağdat'ın Rusafa yakasındaki Filistin Caddesi'nde bir konuta yönelik hava saldırısında evin çatısında hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. Aynı cadde yakınlarında bir öğrenci yurdunun civarına düşen patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirilmesi için ekipler müdahalede bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Sivil savunma ve güvenlik güçlerinin olaylara derhal müdahale ettiği bildirilen açıklamada, yangınların söndürüldüğünü ve patlamamış mühimmatların kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca olayların tüm yönleriyle araştırılması için acil soruşturma başlatıldığı vurgulanarak, vatandaşlara dikkatli olmaları, olay yerlerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Bakanlık, güvenlik güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğunu, ülkenin güvenlik ve istikrarını bozacak hiçbir girişime izin verilmeyeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
