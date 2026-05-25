Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler

Everton’ı son hafta maçında 1-0 mağlup eden Tottenham Hotspur, Premier Lig’de kalmayı başardı. Maç sonunda yaşanan sevinç görüntüleri şampiyonluk kutlamalarını aratmadı.

SON MAÇTA HAYAT BULDU

Premier Lig’in 38. ve son haftasında Tottenham Hotspur ile Everton karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

PALHINHA TAKIMINI KURTARDI

Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham’a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Joao Palhinha kaydetti. Bu golle birlikte Londra ekibi kritik 3 puanın sahibi oldu.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Tottenhamlı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ligde kalmayı başaran takımın kutlamaları adeta şampiyonluk havasında geçti.

WEST HAM KÜME DÜŞTÜ

Tottenham bu galibiyetle sezonu 41 puanla tamamladı ve Premier Lig’de kalmayı başardı. West Ham United ise Leeds United’ı 3-0 yenmesine rağmen 39 puanda kaldı ve küme düşen son takım oldu.

PREMİER LİG’E VEDA EDENLER

West Ham United dışında Burnley ve Wolverhampton da Premier Lig’e veda eden takımlar arasında yer aldı. Tottenham ise son haftada aldığı kritik galibiyetle kabustan son anda kurtuldu.

Görüntü: beIN SPORTS

Alper Kızıltepe
