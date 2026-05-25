Acun Ilıcalı tarihe geçti

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough’u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. Bu sonuçla Acun Ilıcalı, Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk olarak tarihe geçti.

TARİHİ GOL UZATMALARDA GELDİ

Wembley Stadyumu’nda oynanan final mücadelesinde normal sürede gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Hull City’nin yıldızı Oli McBurnie sahneye çıktı. McBurnie’nin 90+5’te attığı gol İngiliz ekibine Premier Lig kapısını açtı.

9 YIL SONRA YENİDEN PREMIER LİG

Hull City böylece 9 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp tarihi başarıya imza attı.

YAKLAŞIK 300 MİLYON EURO GELİR

Premier Lig’e yükselen Hull City’nin büyük bir ekonomik kazanç elde edeceği belirtildi. İngiliz ekibinin yayın gelirleri ve sponsorluklarla birlikte yaklaşık 300 milyon euro gelir elde edeceği ifade edildi.

“MAÇI YAŞAYAMADIM”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Ilıcalı, “Bir saat önce Premier Lig'de kulübüm oldu. O yüzden çok mutluyum. Bütün ülkemizden bize destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

“BÜTÜN ŞEHRİN SORUMLUSU SENSİN”

Yoğun stres yaşadığını belirten Ilıcalı, “Telefonumda şu anda 600 mesaj var. Bu kadar dostumun olması beni çok mutlu ediyor. Maçı yaşayamadım. Bu kadar sorumluluk olunca maçı yaşayamıyorsun. Burada bütün şehrin sorumlusu sensin” ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Acun Ilıcalı böylece Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk isim olarak tarihe geçti. Hull City’nin başarısı Türk futbolseverler tarafından da yakından takip edildi.