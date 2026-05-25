Haberler

Acun Ilıcalı tarihe geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough’u 90+5’te attığı golle mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. Ilıcalı, Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk olarak tarihe geçti.

  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.
  • Acun Ilıcalı, Premier Lig'de kulüp sahibi olan ilk Türk oldu.
  • Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesiyle yaklaşık 300 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough’u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. Bu sonuçla Acun Ilıcalı, Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk olarak tarihe geçti.

TARİHİ GOL UZATMALARDA GELDİ

Wembley Stadyumu’nda oynanan final mücadelesinde normal sürede gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Hull City’nin yıldızı Oli McBurnie sahneye çıktı. McBurnie’nin 90+5’te attığı gol İngiliz ekibine Premier Lig kapısını açtı.

9 YIL SONRA YENİDEN PREMIER LİG

Hull City böylece 9 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp tarihi başarıya imza attı.

YAKLAŞIK 300 MİLYON EURO GELİR

Premier Lig’e yükselen Hull City’nin büyük bir ekonomik kazanç elde edeceği belirtildi. İngiliz ekibinin yayın gelirleri ve sponsorluklarla birlikte yaklaşık 300 milyon euro gelir elde edeceği ifade edildi.

“MAÇI YAŞAYAMADIM”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Ilıcalı, “Bir saat önce Premier Lig'de kulübüm oldu. O yüzden çok mutluyum. Bütün ülkemizden bize destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

“BÜTÜN ŞEHRİN SORUMLUSU SENSİN”

Yoğun stres yaşadığını belirten Ilıcalı, “Telefonumda şu anda 600 mesaj var. Bu kadar dostumun olması beni çok mutlu ediyor. Maçı yaşayamadım. Bu kadar sorumluluk olunca maçı yaşayamıyorsun. Burada bütün şehrin sorumlusu sensin” ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Acun Ilıcalı böylece Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk isim olarak tarihe geçti. Hull City’nin başarısı Türk futbolseverler tarafından da yakından takip edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Özel'den 'Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?' sorusuna net yanıt

Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse ne yapacak? Özel'den net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Hız yapan minibüs park halindeki otobüse çarptı! 17 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler

Maç bitince olanlar oldu!

Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket!

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi

Altında yeni haftanın ilk sürprizi
Villarreal, Atletico Madrid'i resmen paramparça etti

Yok böyle bir maç! Rakibi resmen paramparça ettiler