Haberler

Hız yapan minibüs park halindeki otobüse çarptı! 17 kişi hayatını kaybetti

Hız yapan minibüs park halindeki otobüse çarptı! 17 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde süratli seyreden minibüsün park halindeki otobüse çarpması sonucu facia yaşandı. Mardan kenti yakınlarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın minibüs sürücüsünün ihmali nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde minibüsün park halindeki otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

MİNİBÜS OTOBÜSE ÇARPTI

Kaza, Mardan kenti yakınlarında meydana geldi. Acil durum kurtarma hizmetleri yetkilisi Shah Fahad, süratli seyreden minibüsün otoyol kenarında park halinde bulunan otobüse çarptığını açıkladı.

İHMAL ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yetkililer, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İlk incelemelerde minibüs sürücüsünün ihmali üzerinde durulduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Ve Fenerbahçe bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak

Acun Ilıcalı tarihe geçti

Acun Ilıcalı tarihe geçti
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler

Maç bitince olanlar oldu!

Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket!

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi

Altında yeni haftanın ilk sürprizi
Villarreal, Atletico Madrid'i resmen paramparça etti

Yok böyle bir maç! Rakibi resmen paramparça ettiler