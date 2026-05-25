Hız yapan minibüs park halindeki otobüse çarptı! 17 kişi hayatını kaybetti
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde süratli seyreden minibüsün park halindeki otobüse çarpması sonucu facia yaşandı. Mardan kenti yakınlarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın minibüs sürücüsünün ihmali nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde minibüsün park halindeki otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
MİNİBÜS OTOBÜSE ÇARPTI
Kaza, Mardan kenti yakınlarında meydana geldi. Acil durum kurtarma hizmetleri yetkilisi Shah Fahad, süratli seyreden minibüsün otoyol kenarında park halinde bulunan otobüse çarptığını açıkladı.
İHMAL ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Yetkililer, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İlk incelemelerde minibüs sürücüsünün ihmali üzerinde durulduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan